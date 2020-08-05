При взрыве в Бейруте пострадали 48 сотрудников ООН
Сотрудники Организации Объединенных Наций пострадали в результате взрыва в Бейруте. Об этом заявил в среду заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак в комментарии телеканалу Al Jazeera, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В результате взрыва в Бейруте получили ранения 48 сотрудников ООН и 27 членов их семей", - указал Хак.
Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывная волна сотрясла жилые кварталы ливанской столицы. По последним данным, жертвами взрыва стали по меньшей мере 78 человек, 4 тыс. пострадали. Столица Ливана объявлена районом бедствия, в городе на две недели вводится режим чрезвычайного положения.
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