Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 137
По меньшей мере 137 человек стали жертвами взрыва в Бейруте. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает Минздрав Ливана.
По его сведениям, число пострадавших возросло до 5 тыс. Десятки людей числятся пропавшими без вести.
Ранее сообщалось о 135 погибших.
Мощный взрыв на складе в морском порту Бейрута прогремел вечером вторника. По данным МВД Ливана, причиной стало возгорание в ходе сварочных работ хранившихся на складе свыше 2,7 тыс. тонн конфискованной таможенными службами еще шесть лет назад аммиачной селитры. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы выбиты стекла. Более 300 тыс. человек остались без крова.
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