Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 137

По меньшей мере 137 человек стали жертвами взрыва в Бейруте. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает Минздрав Ливана.​​​​​​

По его сведениям, число пострадавших возросло до 5 тыс. Десятки людей числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось о 135 погибших.

Мощный взрыв на складе в морском порту Бейрута прогремел вечером вторника. По данным МВД Ливана, причиной стало возгорание в ходе сварочных работ хранившихся на складе свыше 2,7 тыс. тонн конфискованной таможенными службами еще шесть лет назад аммиачной селитры. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы выбиты стекла. Более 300 тыс. человек остались без крова.