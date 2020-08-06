Макрон обсудит в Бейруте с ливанским руководством меры помощи в связи со взрывом в порту

Президент Франции Эмманюэль Макрон направится в четверг в экстренным визитом в Ливан, чтобы обсудить с его руководством оказание стране помощи после трагических событий в порту Бейрута. В ливанской столице французский лидер проведет переговоры с президентом республики Мишелем Ауном и премьер-министром Хасаном Диабом.

"Я направлюсь в четверг в Бейрут, чтобы передать народу Ливана послание братства и солидарности от французского народа, - заявил глава французского государства в "Твиттере". - Мы обсудим с ливанскими политическими властями ситуацию, сложившуюся в стране".

Визит состоится менее чем через 48 часов после мощного взрыва в ливанской столице. Произошедший в столичном порту во вторник, этот взрыв привел к многочисленным жертвам и разрушениям. В связи с неотложной поездкой в Ливан французский лидер прервал отпуск, который он проводил в своей летней резиденции форт Брегансон на юге Франции.

Срочные рейсы

Макрон уже распорядился срочно направить в Ливан специальный отряд спасателей, медицинский персонал, медикаменты и оборудование. В связи с указанием главы французского государства премьер-министр Жан Кастекс провел в Париже экстренное совещание с рядом профильных министров для координации гуманитарной помощи, которая должна быть доставлена в Ливан.

В среду 25 тонн французских гуманитарных грузов были отправлены в Бейрут на трех военно-транспортных самолетах. Франция также планирует предпринять в предстоящие дни новые инициативы для оказания помощи Ливану на международном, прежде всего европейском, уровне.

Согласно последним данным, в результате мощного взрыва во вторник в порту Бейрута, вызвавшего многочисленные жертвы, более двадцати французских граждан получили ранения различной степени тяжести. Прокуратура Парижа открыла в среду специальное расследование.

Шок после трагедии

Многочисленная ливанская диаспора во Франции переживает в настоящее время шок после известий, поступивших из Бейрута. Как констатируют французские аналитики, произошедшая катастрофа может еще более усугубить положение ближневосточной страны, испытывающей в настоящее время значительные экономические и социальные трудности. Государственный долг Ливана достиг к началу этого года 85 млрд долларов, а национальная валюта - ливанский фунт - обесценилась на 33%.

Францию и Ливан связывают исторические узы. До 1943 года, когда Ливан обрел государственную независимость, он находился под мандатом Франции. На территории современного Ливана французский язык является сегодня вторым по распространению после арабского. Во Франции сейчас проживают около 200 тыс. уроженцев Ливана.