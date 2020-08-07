Число жертв взрыва в Бейруте увеличилось до 149
Не менее 149 человек погибли, свыше 5 тысяч пострадали в результате мощного взрыва, который произошел 4 августа в морском порту Бейрута. Об этом сообщила в четверг ливанская газета "Орьян-жур" со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Ранее поступила информация о 145 жертвах.
Взрывной волной были уничтожены и повреждены сотни зданий, более 300 тысяч человек остались без крова. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад. Власти в связи с инцидентом задержали 16 членов администрации порта, в том числе его директора.
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