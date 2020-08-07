Власти Ливана опровергли сведения об отказе от международной помощи
Ливан не отказывался от помощи, которую ему предложили некоторые страны после взрыва, прогремевшего в Бейруте, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.
Такое заявление сделало в пятницу ливанское правительство.
"Некоторые партии пытаются навредить Ливану, распространяя слухи о том, что мы отказываемся от помощи ряда стран", - приводит телеканал Al Mayadeen текст заявления правительства. Как в нем отмечается, Ливан готов принять "любую помощь дружественных государств".
Ранее, как сообщил телеканал Al Hadath, шиитская партия "Хезболлах" выступила с утверждением, что Ливан отказался от помощи Франции.
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