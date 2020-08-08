Премьер Ливана призвал к проведению досрочных парламентских выборов для выхода из кризиса

Премьер Ливана Хасан Диаб призвал в субботу провести досрочные парламентские выборы. Он обратился к протестующим и заявил, что выборы "могут стать решением для выхода из кризиса", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я вынесу на следующее заседание кабинета министров предложение о проведении досрочных парламентских выборов, - приводит телеканал Sky News Arabia его слова. - Я призываю также политические стороны прийти к согласию". Он выразил также надежду, что "национальное решение спасет Ливан". По его мнению, правительство может остаться у власти на два месяца, чтобы "подготовить национальное решение".

"Мы не цепляемся за власть, но хотим принять решение, которое спасет страну, - добавил он. - Выйти из структурного кризиса в стране можно только через досрочные парламентские выборы. Мы сейчас находимся в чрезвычайном положении. На кону судьба страны и ее будущее".

Премьер сообщил, что расследование взрыва в порту Бейрута не будет долгим. "Оно позволит выяснить все детали произошедшего, все виновные будут найдены", - указал он, отметив, что произошедшее 4 августа стало результатом "коррупции".

Тем временем центре Бейрута превратился в арену столкновений между спецформированиями по борьбе с беспорядками и активистами протестного движения. Сообщается о свыше 170 пострадавших, погиб сотрудник силовых структур.

Поступает информация о попытках протестующих взять штурмом здания министерств экономики, а также окружающей среды. До этого они ворвались в МИД. Протестующие требуют отставки всей политической верхушки страны, жгут портреты президента.