Силовики вернули под контроль центр Бейрута и захваченные демонстрантами министерства

Несколько часов потребовалось спецформированиям по борьбе с беспорядками, чтобы очистить центр Бейрута от демонстрантов, передает Trend со ссылкой на ТАСС. К полуночи силовики полностью вытеснили агрессивно настроенных активистов из деловой части Бейрута, площадь Пляс де Мартир перешла под их полный контроль.

Как сообщила служба гражданской обороны, во время столкновений пострадали 490 человек, в том числе порядка 70 полицейских и жандармов. Пять активистов были задержаны. Ранее арабский телеканал Al Hadath сообщал, что силовики по ошибке застрелили одного жандарма, однако Управление общей безопасности, как информировало правительственное информагентство Аль-Ватания, опровергло информацию о том, что сотрудник силового ведомства погиб во время протестов.

Военнослужащие ливанской армии присоединись к усилиям по наведению порядка и вернули под контроль захваченные ранее группами демонстрантов здания МИД, министерства экономики, энергетики и охраны природы.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб в субботу впервые объявил, что готов рассмотреть вопрос о проведении досрочных выборов, что является одним из основных требований оппозиции. "Ситуация требует принятия исключительных решений, и единственным выходом из кризиса являются досрочные выборы", - сказал он.

Диаб обещал на заседании кабинета 10 августа выдвинуть такую инициативу. Глава кабинета технократов отвел политическим лидерам страны два месяца на то, чтобы "подготовить национальное решение по спасению отечества и начать структурные реформы", дав понять, что в противном случае может покинуть свой пост.

В центральной части Бейрута в субботу прошла антиправительственная демонстрация, переросшая в беспорядки. К массовым антиправительственным акциям призвал ранее лидер оппозиционной партии "Катаиб" Сами Жмайел. Протестующие, в частности, обвиняли правящую коалицию в коррупции и требовали проведения досрочных выборов и независимого расследования произошедшего 4 августа в порту Бейрута сильного взрыва, унесшего жизни 158 человек и разрушившего значительную часть инфраструктуры ливанской столицы.