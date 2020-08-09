Министр информации Ливана подала в отставку
Министр информации Ливана Маналь Абдель Самад подала в воскресенье в отставку. Об этом сообщает ливанский телеканал MTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
О причинах такого решения пока не сообщается.
Накануне в центральной части Бейрута прошла антиправительственная демонстрация, переросшая в беспорядки. К массовым антиправительственным акциям призвал ранее лидер оппозиционной партии "Катаиб" Сами Жмайел. Протестующие, в частности, обвиняли правящую коалицию Ливана в коррупции, требовали проведения досрочных выборов и независимого расследования произошедшего 4 августа в порту Бейрута сильного взрыва, который унес жизни 158 человек и разрушил значительную часть инфраструктуры ливанской столицы.
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