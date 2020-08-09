Катар выделит $50 млн на помощь Ливану

Катар выделит на помощь Ливану сумму в $50 млн. С таким заявлением выступил в воскресенье катарский эмир шейх Тамим бен Хамад Аль Тани в ходе видеоконференции доноров по координации помощи Ливану, пострадавшему 4 августа от мощного взрыва в бейрутском порту, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы обязуемся предоставить помощь Ливану в размере $50 млн. В течение нескольких дней мы также объявим о предоставлении дополнительной помощи по восстановлению [Бейрута]", - цитирует заявление эмира телеканал Al Jazeera.

Тамим бен Хамад Аль Тани призвал международное сообщество поддержать Ливан и оказать ему содействие в преодолении последствий катастрофы, подчеркнув вместе с тем, что решать внутриполитические проблемы страны должен исключительно ливанский народ.

В свою очередь, выступая на видеоконференции, президент Ливана Мишель Аун поблагодарил "все братские страны за поддержку" и заверил, что ливанские власти намерены провести прозрачное расследование трагедии, при котором "никто не окажется выше закона".