Командование в Ираке опровергло сведения об атаке боевиков на колонну США

Представитель Объединенного оперативного командования иракской армии генерал Тахсин аль-Хафаджи опроверг сообщения об атаке боевиков на колонну военной техники США у границы с Кувейтом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Объединенное оперативное командование отрицает сведения [об атаке]", - сказал генерал подразделению телеканала СNN на арабском языке.

В понедельник агентство Reuters информировало со ссылкой на источники в иракских службах безопасности, что в районе границы Ирака и Кувейта прогремел взрыв. По информации собеседников агентства, он произошел в результате нападения боевиков шиитской группировки на конвой военной техники США.