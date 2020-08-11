ООН направит в Ливан 50 тыс. тонн пшеничной муки для борьбы с дефицитом продовольствия

Арабские страны 11 августа 2020 11:12 (UTC+04:00)
ООН направит в Ливан 50 тыс. тонн пшеничной муки для борьбы с дефицитом продовольствия

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) отправит 50 тыс. тонн пшеничной муки в Ливан в рамках мер по борьбе с продовольственным дефицитом в республике. Об этом во вторник сообщило Управление всемирной организации по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ввиду урона, нанесенного зернохранилищам в порту [Бейрута в результате взрыва], ВПП доставит 50 тыс. тонн пшеничной муки в ливанскую столицу для того, чтобы страна не испытывала дефицит продовольствия", - отмечается в отчете управления.

В понедельник исполнительный директор ВПП ООН Дэвид Бизли заявил, что в Ливане может закончиться хлеб, если работу порта не удастся восстановить в течение двух недель. Он добавил, что ранее в республику был отправлен корабль с 17,5 тыс. тонн пшеницы, "который может уже через две недели прибыть в Бейрут, что сможет обеспечить Ливан хлебом на двадцать дней". Кроме того, три грузовых самолета ВПП ООН с продовольствием уже прибыли в аэропорт ливанской столицы.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута произошел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погибли по меньшей мере 154 человека, пострадали около 5 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. Сам порт, через который проходило более 75% ливанского импорта, сейчас не работает.

По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

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