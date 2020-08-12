Красный Крест заявил о 42 пострадавших в ходе уличных столкновений в Бейруте

Спецподразделения армии и полиции вытеснили во вторник активистов протестного движения из центральной части Бейрута. По данным Ливанского общества Красного Креста, в результате вспыхнувших столкновений с обеих сторон пострадали 42 человека, 10 из них получили ранения и были доставлены в больницы, остальным оказана помощь на месте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Силовики применили слезоточивый газ и резиновые пули после того, как группы агрессивно настроенных активистов протестного движения стали забрасывать их камнями и петардами.

Ранее управление внутренней безопасности обратилось к мирным демонстрантам с просьбой покинуть центр Бейрута. "Полицейские силы намерены положить конец беспорядкам в городе и просят мирных участников акции протеста срочно покинуть площадь Пляс де Мартир", - указывалось в сообщении.

Уличные выступления в Бейруте не прекратились после отставки правительства технократов во главе с Хасаном Диабом. Во вторник их участники потребовали ухода Мишеля Ауна с поста президента Ливана, роспуска Палаты депутатов (однопалатного парламента) и проведения досрочных выборов.