В Ираке подорвали гражданский конвой снабжения сил коалиции

Гражданский конвой, перевозивший грузы для сил международной коалиции, подорван в среду к югу от столицы Ирака. Об этом передает в четверг новостной портал Shafaq News со ссылкой на источники в силовых структурах страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, самодельное взрывное устройство сработало минувшим вечером на шоссе в районе Эль-Батха в провинции Ди-Кар. Его целью была колонна снабжения в составе нескольких принадлежащих одной из частных компаний грузовиков, которые были наняты по контракту коалиционными войсками. В результате атаки никто не пострадал. При подрыве бомбы был поврежден транспорт, перевозивший военную технику войск США.

Это уже шестая подобная атака за последний месяц в Ираке против логистических поставок для международной коалиции под американским командованием. До сих пор никто не взял на себя ответственность за эти теракты, а власти страны ни разу не заявляли о задержании причастных к ним.