В Египте прошли выборы в восстановленный Сенат

Арабские страны 13 августа 2020 05:00 (UTC+04:00)
В Египте прошли выборы в восстановленный Сенат

Выборы в Сенат - верхнюю палату парламента, которая была восстановлена спустя шесть лет после ее ликвидации, прошли в Египте. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) констатировала в среду вечером завершение работы 14 тыс. избирательных участков во всех 27 провинциях страны.

Наблюдатели констатируют весьма умеренную активность избирателей. Единовременно на некоторых столичных участках было значительно меньше избирателей, чем сотрудников избирательных комиссий и обеспечивающих безопасность силовиков и военнослужащих.

Интерес к выборам в верхнюю палату и раньше, до ее упразднения, был значительно ниже, чем к нижней палате парламента. Несмотря на смену названия, Сенат сохранил свои прежние функции: он является консультативным, совещательным органом, чьи решения носят рекомендательный характер. По оценке местных аналитиков, большинство египтян в условиях пандемии заняты своими личными делами, считая, что "эти выборы ничего не дают". Немало тех, кто о выборах в Сенат имеет смутное представление и не осведомлен о кандидатах. Из-за коронавируса все публичные массовые мероприятия, в том числе агитационные кампании, были отменены.

Однако немало избирателей все же пошли на выборы. Старейшая избиратель в стране прославилась после того, как о ней прошел сюжет в популярной в стране передаче "90 минут" на канале Mehwar TV. 107-летняя жительница Шаркии к северу от Каира Хага Фахима не только проголосовала, но и пожертвовала 30 тыс. ег.ф. ($18 750) в Национальный фонд поддержки Египта. "Сумма - небольшая, но это все, что у меня есть", - поделилась с журналистами Хага Фахима, рассказав, что эту сумму она заработала на продаже топленого масла.

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