Палестина отзывает своего посла из ОАЭ

Палестина объявила об отзыве своего посла из ОАЭ после их решения о нормализации отношений с Израилем. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики.

"По указанию президента Государства Палестина Махмуда Аббаса палестинский посол в срочном порядке отзывается из ОАЭ после трехстороннего заявления США, Израиля и Эмиратов о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ", - сказал министр, слова которого приводит информационное агентство WAFA.