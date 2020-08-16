В Марокко зафиксировали новый суточный рекорд числа заразившихся коронавирусом

По меньшей мере 1 776 случаев заражения новым коронавирусом выявлено за сутки в Марокко, общее число инфицированных достигло 41 017. Об этом сообщило в субботу вечером министерство здравоохранения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Со 2 марта, когда в королевстве был зафиксирован первый случай заражения, из-за коронавируса умерли 632 человека, выздоровели 28 566 пациентов. Тесты на вирус у 1 542 217 человек дали отрицательный результат.

По данным Минздрава, средний показатель смертности в стране продолжает находиться на сравнительно низком уровне - менее 2%. За последние 24 часа в Марокко вылечились 922 человека, умер 21 пациент.

Наибольшее число инфицированных (28,10%) зарегистрировано в регионе Касабланка-Сеттат. За ним следует северный регион Танжер-Тетуан-Эль-Хосейма (20,22%), на третьем месте расположился регион Марракеш-Сафи (15,98%). Четвертую позицию занимает регион Фес-Мекнес (15,31%), на пятом месте находится столичный регион Рабат-Сале-Кенитра (9,17%).