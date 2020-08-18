Одна ракета выпущена из сектора Газа по территории Израиля

Арабские страны 18 августа 2020 22:48 (UTC+04:00)
Одна ракета выпущена из сектора Газа по территории Израиля

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили во вторник вечером одну ракету по территории Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Засечен пуск одной ракеты из сектора Газа по израильской территории", - говорится в заявлении.

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