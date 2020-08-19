База США в Дейр-эз-Зоре в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Несколько реактивных снарядов разорвалось во вторник на территории военной базы США, расположенной на севере провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство SANA.

По его информации, ракетному обстрелу подверглась база, находящаяся в районе нефтяного месторождения Коноко, которое контролируют американские войска и курдские формирования. О потерях в рядах военнослужащих США данных не приводится.

Это первый случай обстрела одного из 12 военных объектов, созданных США с 2015 года в сирийских провинциях Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор. США совместно с курдами контролируют нефтеносные районы на восточном берегу Евфрата, в частности крупнейшие месторождения Эль-Омар, Танак, Эль-Джафра и Коноко, где до войны добывалось 80% сирийской нефти.

В конце прошлого года президент США Дональд Трамп одобрил план, согласно которому в Сирии останутся несколько сотен американских военных, одной из их главных задач будет обеспечение контроля над нефтяными месторождениями на северо-востоке страны.

Между тем в Дамаске рассматривают вооруженное присутствие США "как незаконную оккупацию, которая сопровождается грабежом природных богатств, принадлежащих сирийскому народу".

17 августа вертолеты ВВС США обстреляли пост сирийской армии в населенном пункте Телль-Дахаб в провинции Хасеке. Погиб один и были ранены двое сирийских военнослужащих. По сведениям агентства SANA, удар был нанесен после того, как сирийские солдаты не пропустили через КПП американский патруль.