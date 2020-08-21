В Ливане ввели режим ограничений из-за роста числа инфицированных

Власти Ливана вновь ввели с пятницы карантинный режим в городах и населенных пунктах по причине роста числа заразившихся коронавирусом после взрыва в порту Бейрута. Как сообщило МВД республики, ограничения на передвижения граждан будут действовать с шести вечера до шести утра вплоть до 6 сентября, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По распоряжению и.о. министра внутренних дел Мухаммеда Фахми, закрываются правительственные учреждения и коммерческие структуры, в том числе рынки, моллы и спортивные залы. Продовольственные магазины будут работать только до 17:00, кафе и ресторанам разрешается доставка заказов на дом. Вновь запрещаются прогулки по набережным, посещение пляжей, купание в море и бассейнах. Отменяется проведение всех социальных и культурных мероприятий.

"Восстановительные работы в пострадавших после взрыва в порту районах столицы не будут прекращаться, - указывается в документе. - Что касается муниципальных служб, то они будут работать с загрузкой на 50%". Ограничения властей на распространяются на структуры, занятые приемом поступающей в страну гуманитарной помощи, нет изменений в графике работы медицинских учреждений, аптек, лабораторий и Ливанского общества Красного Креста. Грузовой транспорт будет доставлять продовольствие, воду, нефтепродукты и стройматериалы.

Власти не собираются закрывать международный аэропорт имени Рафика Харири, который возобновил работу 1 июля.

В четверг в стране были инфицированы 605 граждан, а число умерших с 10 марта достигло 113. Согласно статистике, с конца февраля в Ливане выявлены 10 952 случая заражения коронавирусом, при этом свыше 3 тыс. человек вылечились.