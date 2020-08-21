Saudi Aramco прекращает участие в СП по строительству НПЗ в Китае

Арабские страны 21 августа 2020 16:47 (UTC+04:00)
Saudi Aramco прекращает участие в СП по строительству НПЗ в Китае

Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco вышла из совместного предприятия (СП) по строительству в Китае нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса стоимостью 10 миллиардов долларов, сообщило агентство Блумберг, передает Trend со ссылкой на Прайм.

"Saudi Aramco решила прекратить инвестировать в объект в северо-восточной провинции Китая Ляонин после переговоров со своими китайскими партнерами", — пишет агентство.

Собеседники агентства отметили, что решение вызвано планируемыми компанией сокращениями расходов. По их словам, за этим решением стояла неуверенность в перспективе рынка. Источники добавили, что китайская сторона будет продолжать продвигать этот проект, а совместное предприятие по-прежнему остается вариантом на будущее.

Saudi Aramco планирует существенно сократить свои капитальные расходы, пытаясь сохранить дивиденды в размере 75 миллиардов долларов на фоне низких цен на нефть и растущего долга.

В феврале 2019 года Saudi Aramco подписала соглашение с китайскими NORINCO и Panjin Sincen о создании интегрированного нефтехимического комплекса в Китае. Соглашение в то время рассматривалось как знаковая сделка с ключевым союзником. Саудовская Аравия хотела увеличить долю рынка в Азии, а также поощряла китайские инвестиции в королевство.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.

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