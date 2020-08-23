Иностранные солдаты начали покидать военную базу Эт-Таджи в Ираке

Командование международной военной коалиции передало властям Ирака базу Эт-Таджи, расположенную под Багдадом, Об этом, как передает Trend со ссылкой на Ren.tv, сообщил местный телеканал "Аль-Хадас".

Базу покинули военнослужащие из США, Австралии и Новой Зеландии, проводившие на базе инструктажи для местных силовиков. Сообщается, что всего на базе находилось около 2 тыс. иностранных военных.

Еще в январе Ирак принял резолюцию с требованием полного вывода всех иностранных войск с территории страны.

Ранее сообщалось, что база Эт-Таджи подверглась ракетному обстрел: на территорию базы упали две ракеты типа "катюша".