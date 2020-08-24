Сирия осталась без электричества после взрыва на газопроводе
Вся территория Сирии обесточена из-за взрыва, прогремевшего в понедельник на газопроводе на юге республики.
Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на заявление сирийского министра нефти и минеральных ресурсов республики Али Ганима, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, взрыв мог произойти из-за теракта.
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