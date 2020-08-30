Четыре ракеты упали рядом с посольством США в центре Багдада

Четыре ракеты упали в субботу рядом с дипломатическим представительством США в "зеленой зоне", расположенной в центре Багдада.

Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.