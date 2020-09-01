ОАЭ, США и Израиль достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений

Арабские страны 1 сентября 2020 03:51 (UTC+04:00)
ОАЭ, США и Израиль достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений

Достигнутое 13 августа соглашение о полной нормализации двусторонних отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Израилем является шагом на пути к более стабильному и процветающему Ближнему Востоку. Об этом говорится в совместном заявлении властей ОАЭ, США и Израиля, принятом в понедельник в Абу-Даби, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Соглашение, достигнутое между США, Израилем и ОАЭ 13 августа 2020 года, является смелым шагом на пути к более стабильному, объединенному и процветающему Ближнему Востоку. Оно переворачивает традиционное представление о способах решения проблем и задач региона, с упором на прагматические шаги, которые имеют ощутимые, практические результаты. Соглашение несет в себе надежду на создание новых мостов, которые будут способствовать деэскалации существующих конфликтов и предотвращению конфликтов в будущем", - приводит текст заявления эмиратское информационное агентство (WAM).

Соглашение в нужное время
"И это происходит в нужное время. За последнее десятилетие мы стали свидетелями заметного роста числа войн, разрушений и беспорядков, а также растущего демографического сдвига в сторону более молодого населения. Если мы хотим удовлетворить потребности нынешнего и будущих поколений, мы должны активно реагировать на все эти изменения. Соглашение стало историческим прорывом в нормализации отношений между Израилем и ОАЭ, привело к приостановке планов Израиля по расширению своего суверенитета. США и ОАЭ призывают палестинских лидеров возобновить со своими израильскими коллегами переговоры, направленные на достижение мира", - подчеркивается в трехстороннем заявлении.

"В субботу ОАЭ официально отменили свой 40-летний закон о бойкоте, тем самым позволив компаниям и физическим лицам из ОАЭ напрямую торговать с Израилем. Министры Израиля и ОАЭ, от курирующих иностранные дела до продовольственной безопасности, провели свои первые официальные обсуждения о продолжении и укреплении сотрудничества. Израильтяне и эмиратцы сотрудничают в исследованиях, которые, как мы надеемся, приведут к прорыву в лечении COVID-19", - указано в документе.

"Сегодня мы стали свидетелями первого коммерческого рейса израильской авиакомпании "Эль Аль" в ОАЭ, на борту которого находились израильские официальные лица и представители СМИ. Завтра официальные лица ОАЭ, Израиля и США начнут обсуждение двустороннего технического сотрудничества в семи ключевых областях: инвестиции, финансы, здравоохранение, гражданская космическая программа, гражданская авиация, внешняя политика и дипломатические отношения, туризм и культура. Результатом станет широкое сотрудничество между двумя наиболее инновационными и динамично развивающимися странами региона", - отмечается в заявлении.

Благодарность Трампу
"ОАЭ и Израиль хотят выразить свою благодарность за исключительно положительный отклик на это историческое соглашение со стороны правительств всего мира. Мы особенно благодарны президенту Трампу за его руководящую роль и его администрации - за решающую роль, которую она сыграла в достижении этого дипломатического соглашения. Мы также очень воодушевлены широкой двухпартийной поддержкой этого прорыва со стороны Конгресса США", - говорится в тексте.

"Мы надеемся и ожидаем, что в ближайшем будущем наши коллективные усилия приведут в действие череду положительных изменений, как больших, так и малых, которые направят наши народы и весь регион на твердый путь к безопасности, процветанию и миру", - говорится в заключительной части коммюнике.

Первый прямой перелет
В понедельник самолет израильского национального авиаперевозчика El Al с американской и израильской делегациями на борту совершил первый прямой перелет между Израилем и ОАЭ. В Абу-Даби, в частности, прилетели: зять и старший советник президента США Джаред Кушнер, помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, председатель Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат и другие официальные лица.

Президент США Дональд Трамп 13 августа сообщил, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта.

Сразу же было анонсировано, что делегации Израиля и ОАЭ могут уже в скором времени подписать двусторонние соглашения, в том числе об инвестициях, туризме, безопасности, телекоммуникациях, технологиях, энергетике, здравоохранении, культуре, окружающей среде и взаимном учреждении посольств.

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