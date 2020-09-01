В ОАЭ заявили, что будут и впредь поддерживать идею создания палестинского государства

Объединенные Арабские Эмираты будут по-прежнему поддерживать позицию арабов, призывающих к созданию независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Об этом заявил в понедельник вечером министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян. Он выступил в формате видеоконференции перед палестинской общиной ОАЭ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"ОАЭ будут по-прежнему поддерживать позицию арабов, призывающих к созданию независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Мы будем и далее поддерживать дело палестинцев, основываясь на нашей исторической позиции, проистекающей из глубоко укоренившейся, непоколебимой веры, которая никогда не изменится в результате каких-либо соображений", - подчеркнул глава МИД.

Он заверил, что "ОАЭ рассматривают установление мира как стратегическую необходимость для региона". "Однако эта стратегическая необходимость не произойдет за счет нашей поддержки дела Палестины и прав нашего братского палестинского народа", - заявил Аль Нахайян.

Президент США Дональд Трамп 13 августа сообщил, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль обязуется приостановить распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что было предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта.

Сразу же было анонсировано, что делегации Израиля и ОАЭ могут уже в скором времени подписать двусторонние соглашения, в том числе об инвестициях, туризме, безопасности, телекоммуникациях, технологиях, энергетике, здравоохранении, культуре, окружающей среде и взаимном учреждении посольств.

Ранее в понедельник ОАЭ, США и Израиль опубликовали совместное коммюнике, в котором подчеркнули, что соглашение 13 августа является "смелым шагом на пути к более стабильному, объединенному и процветающему Ближнему Востоку".