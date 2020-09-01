Король Саудовской Аравии отправил в отставку командующего ВС по подозрению в коррупции

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд подписал указ о прекращении полномочий командующего объединенными вооруженными силами королевства Фахда бен Турки Аль Сауда. Причиной отставки стало подозрение в причастности командующего к финансовым махинациям в министерстве обороны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Cлужба генерал-лейтенанта Фахда бен Турки Аль Сауда, командующего объединенными силами, прекращается путем направления его на пенсию" - приводит агентство текст указа. Согласно документу, с должности заместителя губернатора одной из провинций также снимается принц Абдель Азиз бен Фахд Аль Сауд.

Отмечается, что король поручил начать расследование в связи с имеющимися подозрениями и принять меры в отношении задействованных лиц. Запрос о расследовании финансовых махинаций в ведомстве был направлен наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом, указывает агентство.

В начале ноября 2017 года Высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии во главе с наследным принцем поместил под стражу в гостиницу Ritz Carlton ("Ритц Карлтон") в Эр-Рияде десятки членов королевской семьи, госслужащих и предпринимателей, обвинив их в финансовых и должностных преступлениях. Как заявлял кронпринц, 95% обвиняемых согласились на сделку, условием которой была передача части их активов властям в счет причиненного государству ущерба.