В Ираке на трассе Тикрит - Киркук произошел взрыв

Взрыв произошел во вторник к северу от Багдада. Как сообщил телеканал Sky News Arabia, на трассе, связывающей иракские города Тикрит и Киркук, взорвался заминированный автомобиль, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным телеканала Rudaw, целью атаки был расположенный на трассе пункт досмотра. В результате инцидента погибла женщина, ранения получили трое сотрудников служб безопасности Ирака.