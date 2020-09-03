Ливанские военные обнаружили в районе порта Бейрута свыше 4 тонн нитрата аммония

Военнослужащие ливанской армии обнаружили на таможенном складе возле въезда на территорию морского порта Бейрута свыше 4 тонн нитрата аммония. Об этом сообщила в четверг армейская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Спецподразделение инженерных сил по просьбе таможенного управления провело проверку материалов, хранящихся на складе у ворот №9 за пределами территории порта, и обнаружило 4 тонны 350 килограмм нитрата аммония", - говорится в сообщении. В нем подчеркивается, что со стороны военных приняты повышенные меры предосторожности и организуется вывоз мешков с аммиачной селитрой за пределы города.

Расследование по делу о взрыве в морском порту Бейрута, который произошел 4 августа, ведет ливанский судья Фади Савван. По его распоряжению после проведенных допросов были арестованы 25 чиновников, в том числе генеральный директор порта Бейрута Хасан Крейтем и глава таможенной службы Бадри Дахер.

Взрыв в порту, мощность которого составила 1 500 тонн в тротиловом эквиваленте, стал подлинной трагедией для жителей Бейрута. Взрывной волной уничтожены и повреждены тысячи домов, более 300 тысяч граждан остались без крова. Погибли 190 человек, пострадали 6,5 тысяч. Согласно оценке губернатора Бейрута Марвана Аббуда, на реконструкцию города потребуется от 12 до 15 млрд долларов.

По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад и хранящейся на складе в порту.

Как сказала в беседе с корр. ТАСС член Международного союза адвокатов, видный ливанский юрист Бушра Халиль, виновным за проявленную преступную халатность, ставшей причиной взрыва, может быть вынесен смертный приговор. "Масштабы последствий происшедшей трагедии таковы, что виновные могут быть приговорены к высшей мере наказания", - отметила она.