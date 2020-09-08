Колонна снабжения сил коалиции подорвана под Багдадом

Арабские страны 8 сентября 2020 01:09 (UTC+04:00)
Колонна снабжения сил коалиции подорвана под Багдадом

Гражданская колонна материально-технической поддержки сил коалиции подорвана в понедельник вечером в окрестностях Багдада. Об этом сообщил телеканал Al Sumaria со ссылкой на заявление силовых структур страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, самодельное взрывное устройство сработало на пути следования колонны с контейнерами одной из компаний снабжения в районе Эт-Таджи. Инцидент произошел, когда она покидала иракскую базу, где также находятся американские военнослужащие. Пострадавших в результате атаки нет, незначительные повреждения получил автомобиль охраны.

Это далеко не первая подобная атака за последние два месяца в Ираке против логистических поставок для международной коалиции под американским командованием. До сих пор никто не взял на себя ответственность за эти теракты, а власти страны ни разу не заявляли о задержании причастных к ним.

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