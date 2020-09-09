Правитель ОАЭ не поедет в США на подписание мирного соглашения с Израилем

Делегацию Объединенных Арабских Эмиратов на церемонии подписания соглашения с Израилем, которая состоится в Белом доме 15 сентября, возглавит министр иностранных дел и регионального сотрудничества ОАЭ шейх Абдалла бин Заид, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

"Шейх Абдалла бин Заид возглавит высокопоставленную делегацию, которая прибудет в Вашингтон 15 сентября по приглашению президента США Дональда Трампа, чтобы принять участие в исторической церемонии подписания мирного соглашения с Израилем в присутствии премьер-министра Биньямина Нетаньяху", - говорится в сообщении МИД ОАЭ.

"Я горжусь тем, что отправлюсь на следующей неделе в Вашингтон по приглашению президента Трампа и приму участие в исторической церемонии подписания мирного соглашения между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, которая состоится в Белом доме", - заявил 8 сентября глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху.

Предполагалось, что в ходе церемонии пройдет первая официальная встреча израильского премьера с наследником престола Абу Даби шейхом Мухаммадом бин Заидом. Однако фактический правитель ОАЭ отказался от поездки в Вашингтон.