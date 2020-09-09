Семь работавших в Йемене сотрудников ООН умерли из-за коронавируса
Семь сотрудников Организации Объединенных Наций (ООН), работавших на территории Йемена, умерли от последствий заражения коронавирусом. Об этом в среду сообщила общеарабская газета Asharq Al-Awsat, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным издания, еще десятки человек, задействованных в гуманитарных программах ООН в Йемене, инфицированы новым коронавирусом.
В настоящее время общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Йемене составляет около 2 тыс., число летальных исходов приближается к 600.
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