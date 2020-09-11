Ирак обсуждает введение для него исключений по снижению добычи в рамках ОПЕК+

Ирак, второй производитель нефти в ОПЕК, тяжело переносит период низких цен на нефть, ведет внутренние дебаты о необходимости участвовать в соглашении о сокращении добычи нефти, действующего среди стран альянса ОПЕК+. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Reuters.

"Ирак всегда считал, что с ним несправедливо поступили в 2016 году, когда условия соглашения только обсуждались, и он не получил исключений из сокращения добычи. Сейчас этот вопрос снова встал, поскольку экономика страны сильно пострадала от низких цен", - сказал один из собеседников агентства. В итоге возможность не сокращать добычу нефти тогда получили только Ливия, Нигерия и Иран, поскольку первые две страдали от внутренних вооруженных конфликтов, а Иран только вышел из-под американских санкций. Позднее Нигерию по мере восстановления добычи нефти вернули в периметр ограничений, но исключения из квот получила Венесуэла, у которой добыча падает на фоне кризиса и санкций.

Ирак с самого начала демонстрирует слабую дисциплину в выполнении квот. Однако, когда ОПЕК+ весной этого года принял на себя беспрецедентные объемы сокращения добычи, примерно четверть от производства, вопрос о соблюдении договоренностей встал очень остро. Саудовская Аравия жестко требовала от всех участников полностью выполнять взятые на себя обязательства. По условиям сделки Ирак должен был с мая по июль снизить добычу на 1 млн баррелей в сутки, до 3,59 млн б/с. Но в мае Ирак смог сократить добычу только на 46% от плана, в июне - на 88%, а в июле - на 85%. Эр-Рияд требует, чтобы перепроизводство было полностью компенсировано в течение августа - сентября.

Reuters напоминает, что нефтяные доходы формируют национальный бюджет на 97%, а госдолг Ирака достигает 80-90% ВВП. Ранее представители Ирака говорили о том, что комфортной ценой нефти является уровень от $60 за баррель. По данным агентства, дебаты по поводу исполнения сделки ОПЕК+ идут между профильным министерством и аппаратом премьер-министра. Последний, по данным агентства, настаивает на соблюдении квот. В Министерстве нефти же считают, что Ирак заслуживает исключений из ограничений.

Официальный представитель Ирака уже комментировал участие страны в соглашении. Информация о том, что Ирак хочет получить исключения, является фейком. "Министерство нефти категорически отвергает такие предположения и подтверждает, что Ирак остается привержен договоренностям в ОПЕК+", - говорится в его заявлении.