В Иордании считают, что Израиль должен сделать шаг к миру после соглашения с ОАЭ

Израиль должен кардинально изменить свою политику после нормализации отношений с Бахрейном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в пятницу в Аммане министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади.

"Наступила очередь Израиля сделать твердый шаг к миру и прекратить незаконную оккупацию палестинских земель", - сказал министр. Он подчеркнул, что, "несмотря на установление отношений с арабскими государствами, Израиль все еще продолжает оккупацию и совершает шаги, подрывающие основы, на которых зиждется мирный процесс".

Как напомнил глава МИД королевства, палестинский вопрос является сердцевиной арабо-израильского конфликта и "без его справедливого урегулирования путем реализации прав палестинцев на создание собственного государства со столицей в Восточном Иерусалиме невозможно достичь стабильности на Ближнем Востоке". По словам ас-Сафади, "мир является стратегическим выбором для Иордании, палестинцев и арабов".

Ранее в пятницу президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что Бахрейн и Израиль при посредничестве США договорились установить дипломатические отношения.

13 августа Трамп объявил, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта.