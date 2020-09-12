Главы МИД Бахрейна и Израиля подтвердили курс на укрепление отношений ради мира в регионе

Арабские страны 12 сентября 2020 21:56 (UTC+04:00)
Главы МИД Бахрейна и Израиля подтвердили курс на укрепление отношений ради мира в регионе

Главы МИД Бахрейна и Израиля Абдель Латиф аз-Заяни и Габи Ашкенази подтвердили в субботу во время телефонного разговора настрой на укрепление двусторонних отношений на благо мира и стабильности в регионе. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства Бахрейна, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министры иностранных дел во время телефонного разговора обменялись поздравлениями по случаю объявления мира между Бахрейном и Израилем <...>, подчеркнув важность развития двусторонних отношений в различных областях ради общих интересов и таким образом, чтобы это способствовало укреплению стабильности и мира в регионе", - отмечается в заявлении.

Позднее бахрейнский министр в комментариях Al Arabiya назвал соглашение с Израилем "историческим и смелым решением".

"Данный шаг направлен на мирное сосуществование, а мир - это стратегический выбор для нашей страны, - подчеркнул он. - Развитие наших отношений поспособствует стабильности в регионе, а это соглашение принесет ему процветание".

11 сентября президент США Дональд Трамп разместил у себя на странице в Twitter совместное заявление Израиля и Бахрейна о достижении при американском посредничестве договоренности об установлении дипломатических отношений. 13 августа Трамп объявил, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений.

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