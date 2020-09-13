Арабская коалиция совершила авианалет на позиции йеменских повстанцев

Самолеты сил арабской коалиции под руководством Саудовской Аравии совершили утром в воскресенье налет на объекты йеменских повстанцев-хуситов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщил телеканал Al Arabiya.

В сообщении отмечается, что в результате удара по авиабазе аль-Дулайми были уничтожены четыре беспилотника, которые хуситы используют для атак на Саудовскую Аравию. Ударам также подверглись казармы хуситов, центр по производству оружия.

О потерях не сообщается.