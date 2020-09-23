В районе военной базы Эль-Джуфра в Ливии упал вертолет
Вертолет упал в среду в районе военной базы Эль-Джуфра в центральной части Ливии. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники утверждает, что на его борту находились бойцы частной военной компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, район падения вертолета оцеплен. Официальной информации по этому поводу нет.
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