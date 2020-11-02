Ливия продолжает наращивать добычу нефти

Нефтяная добыча в Ливии достигла отметки в 800 тысяч баррелей в день, при этом страна намерена продолжить наращивать добычу в ближайшие месяцы до 1,3 миллиона баррелей в день. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщил в интервью агентству Блумберг глава ливийской Национальной нефтяной компании (National Oil Corporation, NOC).

"Суточная добыча нефти достигла 800 тысяч баррелей, и страна намерена достичь отметки в 1,3 миллиона баррелей к началу 2021 года", — рассказал агентству глава NOC Мустафа Саналла.

NOC сообщала 23 октября, что намерена увеличить добычу нефти до 800 тысяч баррелей в день в течение двух недель и более чем до 1 миллиона баррелей в день через четыре недели.

Уже 26 октября агентство сообщило о том, что добыча нефти в Ливии достигла 690 тысяч баррелей в день после снятия режима форс-мажора и возобновления работы всех нефтяных месторождений и портов страны.