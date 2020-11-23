Саудовский МИД опроверг сообщения о поездке премьера Израиля в королевство

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии опровергло в понедельник утверждения о поездке премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в королевство, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее государственная израильская радиостанция Kan сообщила, что Нетаньяху 22 ноября посетил с тайным визитом Саудовскую Аравию, где встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и находившимся в арабской стране с визитом госсекретарем США Майклом Помпео.