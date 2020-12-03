ОАЭ начали выдавать туристические визы гражданам Израиля

Власти ОАЭ начали выдавать в четверг туристические визы гражданам Израиля. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в заявлении ведомства, для получения виз израильтяне могут обратиться к авиакомпаниям и туристическим агентствам. Также в министерстве сообщили, что подобный режим будет действовать, "пока не будут завершены все процедуры по ратификации соглашения о взаимном отказе от виз между двумя государствами".

15 сентября в Вашингтоне израильская сторона подписала документы о мире с ОАЭ и Бахрейном. 20 октября Израиль и ОАЭ подписали в аэропорту близ Тель-Авива соглашения об авиационном сообщении, безвизовом режиме, защите инвестиций и сотрудничестве в области науки и технологий.