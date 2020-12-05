Заключение контракта на F-35 с ОАЭ возможно до инаугурации нового президента

Заключение контракта на поставку американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 Объединенным Арабским Эмиратам теоретически возможно еще до вступления в должность следующего президента США 20 января будущего года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в пятницу на брифинге для журналистов директор американского Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности Хайди Грант.

Вверенное ей ведомство входит в структуру Пентагона. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между Вооруженными силами США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

"Если вы спрашиваете, возможно ли это, то абсолютно [точно], это возможно", - заявила Грант. Она отвечала на вопрос о том, возможно ли оформление контракта, предусматривающего передачу ОАЭ самолетов F-35, до появления следующей администрации США. "Но мы это не контролируем, мы ждем [действий] Конгресса [США] <...>. Затем мы будем ждать [ответа], когда сделаем предложение эмиратской стороне", - предупредила далее Грант. Специалист имела в виду то, что разрешение на реализацию такого соглашения должна выдать сначала законодательная ветвь власти США. "Однако это возможно", - добавила Грант.

В свою очередь помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, тоже участвовавший в пресс-конференции, уточнил, что Конгресс должен высказать свое мнение относительно поставок ОАЭ самолетов F-35 "на следующей неделе". После этого, если американские законодатели дадут добро, власти США и ОАЭ станут обсуждать детали контракта, и каких-то ограничений по времени у данного процесса нет, пояснил Купер.

Госдепартамент США в ноябре уведомил Конгресс о намерении дать официальное разрешение на продажу ОАЭ до 50 истребителей F-35, а также 18 разведывательных беспилотных летательных аппаратов MQ-9B и других передовых систем вооружений общей стоимостью 23,37 млрд долларов.

F-35 - это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии уменьшения заметности. Вместе с США в проекте ее создания принимали участие до недавних пор восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Однако в прошлом году Вашингтон принял решение исключить Анкару из числа участников программы в связи с приобретением Турцией у России зенитных ракетных систем С-400. Самолеты F-35 закупают также Израиль и Япония.