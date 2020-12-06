Эмир Кувейта принял отставку правительства страны
Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер Ас-Сабах в воскресенье принял отставку правительства страны. Об этом сообщило кувейтское информационное агентство CUNA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В сообщении отмечается, что глава государства "принял отставку премьер-министра и всех членов кабинета". Эмир также поручил действовавшему до последнего времени правительству продолжать свою работу до формирования нового кабинета.
Отставка правительства последовала после проведенных в субботу выборов в Национальное собрание (парламент) страны.
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