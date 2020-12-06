Эмир Кувейта принял отставку правительства страны

Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер Ас-Сабах в воскресенье принял отставку правительства страны. Об этом сообщило кувейтское информационное агентство CUNA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В сообщении отмечается, что глава государства "принял отставку премьер-министра и всех членов кабинета". Эмир также поручил действовавшему до последнего времени правительству продолжать свою работу до формирования нового кабинета.

Отставка правительства последовала после проведенных в субботу выборов в Национальное собрание (парламент) страны.