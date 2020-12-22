Saudi Aramco и Google Cloud займутся внедрением облачных технологий в Саудовской Аравии

Saudi Aramco Development Company, дочерняя компания Saudi Aramco, и Google Cloud заключили партнерство в области облачных технологий, которое позволит расширить применение данной технологии в Саудовской Аравии. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Saudi Aramco.

"Saudi Aramco Development Company объявила, что объединилась с Google Cloud, чтобы предложить клиентам в Саудовской Аравии высокопроизводительные облачные сервисы с низкой задержкой. Королевство [Саудовская Аравия] включается в глобальную сеть регионов, где используются облачные платформы Google, в рамках стратегического альянса, подписанного между компанией и Google Cloud", - сказано в сообщении.

Для этого Google Cloud создаст и будет управлять новым "облачным" регионом в Саудовской Аравии. Ожидается, что это решение позволит организациям по всей стране расти и масштабировать свои предложения, использовать новые цифровые продукты и услуги, которые включают в себя применение искусственного интеллекта, "умную" аналитику, управление данными и новые системы безопасности.

Сотрудничество компаний связано с быстро растущим спросом на облачные сервисы в Саудовской Аравии, который, по прогнозам, составит $10 млрд к 2030 году, отмечает компания.