Около 30 человек погибли при атаке на аэропорт Адена

По меньшей мере 27 человек погибли в результате атаки на международный аэропорт Адена в Йемене. Об этом, как сообщил в среду телеканал Al Hadath, заявил представитель правительства Йемена, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, "при атаке на аденский аэропорт были убиты 27 человек, десятки получили ранения".

Ранее в среду телеканал Sky News Arabia сообщал о 5 погибших и десятках пострадавших. По его данным, в числе раненых есть сотрудники СМИ, которые находились в терминале аэропорта. Утверждается, что никто из членов кабмина не пострадал. Позднее министров перевезли под усиленной охраной в президентский дворец "Эль-Маашик".

Премьер-министр Йемена Маин Абдель Малик Саид назвал произошедшее "вероломным терактом", заверив, что это нападение не помешает членам йеменского правительства выполнять свой долг и добиваться восстановления стабильности в стране. Правительство Йемена обратилось к международному сообществу с призывом "провести международное расследование" обстоятельств атаки.

Новое правительство Йемена было сформировано в середине декабря под руководством премьер-министра Маина Абдель Малика в соответствии с Эр-Риядским соглашением, заключенным еще в ноябре 2019 года между Южным переходным советом и признанными международным сообществом властями страны. 26 декабря оно принесло присягу президенту республики Абд Раббо Мансуру Хади в его временной штаб-квартире в Эр-Рияде.