Саудовская Аравия и Катар откроют воздушные, наземные и морские границы
Саудовская Аравия откроет свои наземные, воздушные и морские границы с Катаром, сказал в понедельник кувейтский министр иностранных дел Ахмед Насер ас-Сабах. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает агентство Reuters.
"Сегодня вечером было достигнуто соглашение об открытии воздушных, наземных, морских границ между Саудовской Аравией и Катаром", - сообщил он. Политик отметил, что соглашение будет подписано во время саммита государств Персидского залива, который состоится в Эр-Рияде 5 января.
В свою очередь наследный принц Саудовской Аравии отметил, что грядущий саммит станет объединяющим мероприятием.
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