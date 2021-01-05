Саудовская Аравия и Катар откроют воздушные, наземные и морские границы

Саудовская Аравия откроет свои наземные, воздушные и морские границы с Катаром, сказал в понедельник кувейтский министр иностранных дел Ахмед Насер ас-Сабах. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает агентство Reuters.

"Сегодня вечером было достигнуто соглашение об открытии воздушных, наземных, морских границ между Саудовской Аравией и Катаром", - сообщил он. Политик отметил, что соглашение будет подписано во время саммита государств Персидского залива, который состоится в Эр-Рияде 5 января.

В свою очередь наследный принц Саудовской Аравии отметил, что грядущий саммит станет объединяющим мероприятием.