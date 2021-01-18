Эмир Кувейта принял отставку правительства

Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах принял в понедельник отставку правительства страны во главе с шейхом Сабахом Халидом аль-Хамадом ас-Сабахом. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает телеканал, эмир поручил кабмину продолжать исполнять свои полномочия до начала работы нового состава правительства после его формирования.

Премьер-министр Кувейта Сабах Халид аль-Хамад ас-Сабах подал 13 января эмиру страны прошение об отставке. Ранее 12 января прошение об отставке главе кабмина подали министры правительства Кувейта.