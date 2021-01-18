Эмир Кувейта принял отставку правительства
Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах принял в понедельник отставку правительства страны во главе с шейхом Сабахом Халидом аль-Хамадом ас-Сабахом. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как отмечает телеканал, эмир поручил кабмину продолжать исполнять свои полномочия до начала работы нового состава правительства после его формирования.
Премьер-министр Кувейта Сабах Халид аль-Хамад ас-Сабах подал 13 января эмиру страны прошение об отставке. Ранее 12 января прошение об отставке главе кабмина подали министры правительства Кувейта.
Лента новостей
Вакцинация может предотвратить негативное влияние коронавируса на экономику Азербайджана в 2021 году
Карабахнаме - страницы истории. Триптих Арифа Гусейнова - расстрелянные бюсты выдающихся личностей, возвращенные в Шушу (ФОТО)
ОАО "Азеришыг" перешло на усиленный режим работы в связи с ожидаемой нестабильной погодой в Азербайджане
Мистическая история создания фильма "Низами" – в главной роли Муслим Магомаев. В честь Года Низами Гянджеви и юбилея Эльдара Гулиева (ФОТО)
Китайская национальная нефтегазовая корпорация готова к расширению взаимовыгодного сотрудничества с Туркменистаном
Большинство расчетов по импортным операциям Азербайджана реализовано посредством свободной конвертируемой валюты
Министр здравоохранения Огтай Ширалиев и глава TƏBİB Рамин Байрамлы прошли вакцинацию от COVID-19 (ФОТО)
Мобильные глазная и стоматологическая клиники Azercell в 2020 году предоставили бесплатные медицинские услуги сотням граждан! (ФОТО)