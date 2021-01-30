В Египте заявили, что преодолели пик второй волны эпидемии COVID-19

Египет преодолел пик второй волны эпидемии COVID-19. Об этом сообщил в пятницу советник президента по вопросам здравоохранения и профилактики Мухаммед Авад Таг-ад-Дин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, которые приводит телеканал Extra News, "31 декабря был зафиксирован наивысший показатель инфицирования - 1 418 человек, сейчас он опустился до 521 заболевшего за сутки". При этом советник президента признал, что официальная статистика Минздрава не отражает реальную заболеваемость, но дает общие представления и показатели. "Это правда, что регистрируемые министерством данные не являются полными, но даже с учетом этого факта мы видим снижение общих показателей заражения", - пояснил он, добавив, что статистическая информация об умерших "отражает полную картину".

В декабре прошлого года правительство ввело ряд ограничений, направленных на сдерживание второй волны эпидемии. В частности, было запрещено празднование Нового года в отелях, ресторанах и ночных клубах, ужесточили штрафы за появление в общественных местах без масок, занятия в школах были переведены в онлайн-формат, при этом промежуточную аттестацию перенесли на более поздний срок.