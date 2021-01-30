Ливия получит от ВОЗ вакцины от коронавируса до конца февраля
Ливия договорилась со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) о покупке вакцины от коронавируса, она поступит до конца февраля. Об этом заявил ТАСС вице-премьер Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Ахмед Майтыг по итогам визита в Москву, передает Trend.
"Уже договорились с ВОЗ по поводу покупки вакцины от коронавируса. Именно ВОЗ будет закупать вакцины, а не Ливия напрямую, - сказал он. - [Мы] уже заплатили треть суммы ВОЗ, чтобы треть жителей Ливии получили уже вакцины от коронавируса до конца февраля".
Майтыг отметил, что пока не известно, какая именно вакцина поступит в Ливию. "[Вакцину] выберет организация. У них несколько видов вакцин, и они выбирают", - пояснил собеседник агентства.
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