Ливия получит от ВОЗ вакцины от коронавируса до конца февраля

Ливия договорилась со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) о покупке вакцины от коронавируса, она поступит до конца февраля. Об этом заявил ТАСС вице-премьер Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Ахмед Майтыг по итогам визита в Москву, передает Trend.

"Уже договорились с ВОЗ по поводу покупки вакцины от коронавируса. Именно ВОЗ будет закупать вакцины, а не Ливия напрямую, - сказал он. - [Мы] уже заплатили треть суммы ВОЗ, чтобы треть жителей Ливии получили уже вакцины от коронавируса до конца февраля".

Майтыг отметил, что пока не известно, какая именно вакцина поступит в Ливию. "[Вакцину] выберет организация. У них несколько видов вакцин, и они выбирают", - пояснил собеседник агентства.