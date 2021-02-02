Саудовская Аравия начала дополнительное сокращение добычи на 1 млн б/с в рамках ОПЕК+
Саудовская Аравия, которая в начале января пообещала дополнительно сократить добычу нефти еще на 1 млн баррелей в сутки (б/с) в феврале - марте, приступила к реализации плана. Как передает Trend, об этом сообщил ТАСС делегат в ОПЕК.
"Все верно, Саудовская Аравия начала сокращать на 1 млн б/с с начала февраля", - сказал он.
Таким образом, если в январе крупнейший производитель нефти в ОПЕК сокращал производство сырья на 1,88 млн б/с, до 9,1 млн б/с, то в феврале - марте объем добычи саудовской нефти уменьшится до 8,1 млн б/с.
В Минэнерго королевства эту информацию пока не прокомментировали.
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