Саудовская Аравия внесла во временный "черный список" 20 стран

Саудовская Аравия временно запретила въезд в королевство из 20 стран из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщило во вторник Саудовское агентство печати, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Указ МВД вступает в силу с 21:00 в среду, 3 февраля. "Во исполнение рекомендаций Минздрава в качестве меры предосторожности в рамках усилий по контролю и предотвращению распространения коронавируса <...> МВД объявил о временном запрете на въезд в страну негражданам, дипломатам, медицинским работникам и членам их семей из Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Египта, Индии, Индонезии, Ирландии, Италии, Ливана, ОАЭ, Пакистана, Португалии, США, Турции, Франции, Швеции, Швейцарии, ЮАР, Японии, - говорится в заявлении ведомства. - Запрет затрагивает также путешествующих из других стран, если они проезжали через одно из этих 20 государств в течение 14 дней до момента подачи [документов] на въезд в королевство".

Как отмечает агентство, "граждане, дипломаты, медицинские работники и члены их семей, въезжающие из вышеуказанных стран или проезжавшие через них транзитом за 14 дней до возвращения в королевство, смогут въехать в страну с соблюдением карантинных мер, предусмотренных министерством здравоохранения".

С конца декабря и до 17 мая в Саудовской Аравии действуют жесткие ограничения на въезд. Жителям страны не рекомендовано выезжать из страны, за небольшим исключением воздушное, сухопутное и морское сообщение не осуществляется.