Бахрейн одобрил использование вакцины "Спутник V" на своей территории

Власти Бахрейна одобрили использование российской вакцины против коронавируса "Спутник V" на своей территории. Об этом в среду сообщил телеканал "Аль-Арабия", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, Бахрейн одобрил применение "Спутник V" в экстренных случаях.